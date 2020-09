Quadro Klimt: Galleria Ricci Oddi, sarà esposto dal 28 novembre

(ANSA) – BOLOGNA, 07 SET – Il quadro ‘Ritratto di signora’ di

Gustav Klimt, opera scomparsa nel 1997 e ritrovata lo scorso

dicembre in una nicchia

esterna della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, “sarà esposta per la prima volta al pubblico a partire dal 28

novembre”. E’ quanto comunicato dalla stessa Galleria emiliana

da cui la tela era stata trafugata. “Il Consiglio di Amministrazione della Galleria d’Arte

Moderna Ricci Oddi, riunito in data odierna – si legge in una

nota del museo – ha stabilito che, considerata la situazione

sanitaria nonché la tempistica per la predisposizione delle

necessarie condizioni di sicurezza, l’opera di Gustav Klimt sarà

esposta per la prima volta al pubblico a partire dal 28 novembre

2020. Il programma degli eventi e delle iniziative – conclude la

nota – sarà presentato il giorno 15 ottobre alle ore 11.30

presso la Galleria”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte