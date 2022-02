Quagliarella, è stata la giornata perfetta

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 19 FEB – “E’ stata la giornata perfetta”.

Fabio Quagliarella con la doppietta segnata all’Empoli raggiunge

quota 180 reti in serie A, 100 delle quali con la maglia della

Sampdoria e a fine gara non nasconde la soddisfazione. “Mi

alleno come i ragazzi di vent’anni e cerco di dare sempre il mio

contributo. L’ultima goccia di sudore la verserò per questa

maglia -ha detto -. Vivo sempre con grande entusiasmo e fino

all’ultima giornata in cui giocherò darò sempre tutto. Quella di

oggi è stata una partita difficilissima. L’Empoli mette in

difficoltà chiunque, siamo stati bravi a soffrire e a portarla a

casa. Sono tre punti pesantissimi e il Ferraris deve essere il

nostro fortino: dobbiamo continuare così. Questa è una vittoria

che ci dà fiducia”.

Elogi arrivano dal tecnico Giampaolo: “conosco Fabio da

quando aveva 19 anni, con me all’Ascoli segnò il primo gol in

serie A – ha ricordato il tecnico blucerchiato – . Ha tanti

pregi ma ne ha uno in particolare: sa dove arrivare e quando

spingere in allenamento. Per la Sampdoria è una risorsa e non si

discute e la Samp non può fare a meno di Fabio. Lui è un leader

indiscusso e lo ha dimostrato in tutti questi anni. I grandi

giocatori nei momenti clou ci sono sempre”.

Quella conquistata oggi contro l’Empoli è stata una vittoria

fondamentale per la lotta salvezza: “La posta in palio era alta

– ha detto Giampaolo -, sono tre punti molto molto importanti

conquistati al cospetto di un Empoli che sa giocare a calcio e

che ha qualità. Un avversario giovane e reattivo che non abbassa

mai il ritmo partita. il valore di questa vittoria vale tanto

quanto pesa perché ci permette di respirare”. (ANSA).



