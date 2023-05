Quagliarella “grande emozione, pronto a riportare la Samp in A”

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 26 MAG – “E’ stato davvero emozionante, è

difficile trovare le parole per raccontare quello che sto

vivendo. Per me è stato un saluto perché è l’ultima in serie A

in casa per il sottoscritto ma non per la Sampdoria. Questa è

casa mia e ho le idee chiarissime”. Così l’attaccante della

Sampdoria Fabio Quagliarella ha annunciato il suo futuro dopo

l’emozionante abbraccio del Ferraris nei suoi confronti al

momento della sostituzione.

“Questi tifosi meritano questa categoria e se la nuova

società vorrà io sono disponibile a dare una mano in campo per

riportare la Sampdoria in serie A perché questi tifosi se lo

meritano visto che sono straordinari – ha affermato ai microfoni

di Dazn -. Non voglio essere al centro del progetto ma farne

parte, sono a disposizione. In caso contrario è stato un viaggio

eccezionale. Non è un addio ma soltanto un arrivederci”. Il

40enne attaccante è pronto dunque ad aiutare la ‘nuova’

Sampdoria per riportarla immediatamente in serie A. Dopo la standing ovation per Quagliarella, altri istanti da

brividi al Ferraris subito dopo il triplice fischio quando il

presidente della Sampdoria, Marco Lanna, è sceso sul terreno di

gioco ed è andato sotto la Gradinata Sud con la maglia

blucerchiata numero 9 con il nome di Gianluca Vialli. E subito

sono iniziati i cori dei tifosi per la leggenda sempre nei cuori

dei tifosi della Samp: era scomparso lo scorso 6 gennaio dopo

una lunga malattia. (ANSA).



