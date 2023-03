Qualificazioni Euro 2024: In campo Italia-Inghilterra 0-0 – LIVE

Condividi l'articolo

In campo Italia-Inghilterra 0-0 LIVE

Mateo Retegui fa il suo esordio in azzurro dal primo minuto alla prima convocazione, per Italia-Inghilterra. Le formazioni ufficiali della partita in programma stasera allo stadio ‘Maradona, valida per le qualificazioni a Euro 2024, confermano la scelta del ct azzurro, Roberto Mancini, di dare subito fiducia al 23enne centravanti argentino di origine italiana, che gioca nel Tigre. A fargli da spalla nel 4-3-3 dell’Italia Berardi e Pellegrini. In difesa Acerbi e Toloi sono la coppia centrale, con Di Lorenzo e Spinazzola terzini, mentre il terzetto di centrocampo e’ quello titolare, Barella-Jorginho-Verratti

