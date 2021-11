Qualificazioni Europee: terza vittoria per l’Italia U.17

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 02 NOV – La Nazionale Under 17 riparte

dall’Irlanda del Nord con in tasca il bottino pieno: tre

vittorie su tre partite, con l’ultima raggiunta oggi allo

Shamrock Park Stadium di Portadown, contro la Scozia, superata

3-0. I ragazzi di Corradi lasciano Belfast con un percorso

netto: tre vittorie, 10 gol fatti e nessuno subito e primato in

classifica nel gruppo 12 di questa prima fase di qualificazione

agli europei di categoria. Ora li aspetta la fase élite, che

verrà giocata a marzo 2022. Di Maggio, Carboni (R) e Bolzan gli

autori dei tre gol. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte