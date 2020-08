Quando la Storia è rivista da una gallina

(ANSA) – MILANO, 01 AGO – CLAUDIO MORI . STORIA DEL MONDO

VISTA DA UNA GALLINA (CM edizioni, 80 pagine, 5 euro). La prima

illustrazione è la riproduzione di una celebre copertina di

Walter Molino per la Domenica del Corriere, anno 1958, ‘Totò e

il ladro di polli’. Poi, a parte qualche altra fotografia, il

volumetto ha quasi tutte le pagine di destra bianche. In cerca

di un illustratore, spiega l’autore Claudio Mori, ex direttore

di vari quotidiani e scrittore, o meglio ancora con l’intenzione

che ogni lettore le riempia con le proprie idee e fantasie,

suggerite dalla narrazione. Non una favola, quindi ma una storia

che invita a riflettere sul rispetto dei diversi punti di vista,

attraverso gli occhi di uno degli essere viventi adesso più

bistrattati e ridicolizzati (il cervello da gallina, i polli che

Renzo porta ad Azzeccagarbugli nei Promessi sposi..).

Raccontata, con l’espediente fantasioso di una visita ad un

museo di storia naturale, in prima persona dal gallo Banky. Ed

emergono le vicende, intrecciate con la storia del mondo, di una

creatura che, verità o leggenda, agli albori delle civiltà era

uno splendido esemplare piumato, quasi delle dimensioni di uno

struzzo, libero nella giungla asiatica, amato dagli uomini, di

cui si fidava. Per essere poi portato nell’ Egitto dei Faraoni,

e diventare un uccello venerato e tenuto nei giardini come

specie pregiata tra ibis e gazzelle; quindi animale sacro della

Grecia classica per almeno una mezza dozzina tra dèi e dee

(l’elmo di Atena nella statua d’oro e avorio eretta

nell’Acropoli era ornata con l’effigie di un gallo);

portafortuna nella Roma imperale (sempre al seguito delle

battaglie e sacrificato per procurasi la vittoria). Proprio i

Romani chiamavano i Celti Galli (e sull’elmo di costoro due ali

di gallo, simbolo di forza). Quindi il declino ad animale da

cibo e, nel medioevo, ad ingrediente per le pozioni delle

streghe, fino a diventare il logo di fast food. E’ proprio su

questo precipizio , simile al destino di tanti popoli, o di

masse di popoli, che Mori vuole tirare le sue conclusioni: come

per le galline, dalla liberà alla sopraffazione, alla schiavitù,

in attesa di una morte terribile.

“Ma in ogni parte del mondo, in ogni sistema politico,

lontano dalle città, ci sono ormai strani recinti con dentro

orribili capannoni, impenetrabili agli occhi di chiunque, ai

raggi del sole, luoghi di se- gregazione brutale dove non c’è

terra da razzolare – conclude l’autore – . Chi è rinchiuso là

dentro rappresenta tutto quello che abbiamo perso”. (ANSA).



