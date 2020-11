QUANDO RIMINI SOGNAVA UNA FERROVIA IN VALMARECCHIA…….

Questa l’accorata lettera che il vulcanico deputato riminese Giulietti inviò all’allora Ministro dei Lavori Pubblici, on. Tupini, nel 1948:

“Rimini ha una particolare posizione strategica:vi fanno capo tre vie consolari, l’Emilia, la Flaminia e la Pomilia (quella che da Rimini va a Venezia). Rimini, lo tenga presente signor Ministro – e qualcosa del genere è accaduto anche nella recente guerra con la Linea Gotica – dev’essere raccordata con il suo hinterland.

Ha quindi bisogno di una bella linea ferroviaria per essere in diretta comunicazione con la Toscana, con il Tirreno: linea diretta. Occorre dunque, per inderogabili necessità nazionali, un ampio porto con sufficienti fondali e l’indispensabile nuova linea ferroviaria.

Occorre dunque per Rimini una ferrovia che, risalendo il corso del Marecchia, arrivi fino al Passo di Via Maggio, e metta questa plaga di Romagna in diretta comunicazione con Toscana,Sansepolcro ecc. Questa ferrovia avrebbe un valore immenso; certamente sarebbe in attivo, sarebbe quanto mai opportuna a tutti gli effetti…….

Vuole usarmi la cortesia signor Ministro, di prendere nota di questa richiesta?” (Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Seduta del 30 Settembre 1948)