Quarantena calcio:Gravina “sentito Spadafora, bella notizia”

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “Una bellissima notizia, ho sentito poco fa il ministro che mi ha preannunciato un grande impegno come avevamo previsto sulla quarantena che si trasformerà in quarantena soft”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sul via libera annunciato all’Ansa dallo stesso ministro Spadafora sulle modifiche alla quarantena per le squadre di calcio. “Una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio – ha detto Gravina ai microfoni della Rai, prima del via della finale di Coppa Italia -. E’ la dimensione del calcio come effetto moltiplicatore di passione. E’ stata un’altra giornata importante per il calcio italiano, l’Uefa ha confermato che la partita inaugurale dei gli europei l’11 giugno del prossimo anno si giocherà qui a Roma contro la Turchia”. (ANSA).



