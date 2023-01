Quatargate, Cozzolino si autosospende dal gruppo S&D

Condividi l'articolo

Si potrebbero presto aprire nuovi scenari nell’ambito del Qatargate, soprattutto a seguito della decisione di Antonio Panzeri di collaborare con le indagini. L’ex eurodeputato del Partito democratico ha stretto un accordo con la procura federale belga che prevede la piena collaborazione, con la promessa di fornire tutte le informazioni utili all’indagine, in cambio di una riduzione della pena. Nel giorno successivo a questo accordo, l’eurodeputato Andrea Cozzolino ha deciso di autosospendersi dal gruppo dei Socialisti prima di essere ascoltato dalla Commissione giurisdizionale del parlamento europeo.

“ Stamane Andrea Cozzolino ha aderito all’invito a farsi sentire rivoltogli dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento Europeo, per ribadire la sua totale estraneità ai fatti dell’indagine denominata Qatargate. In vista della sua audizione, Cozzolino ha deciso di autosospendersi dal gruppo S&d, onde consentire che il lavori della Juri si svolgano nelle migliori condizioni di autonomia e terzietà “, si legge in una nota scarsità dagli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro, Dimitri De Becó per conto di Andrea Cozzolino.

Non certo una mossa fatta di sua spontanea volontà per l’eurodeputato, da dicembre al centro dell’attenzione sul Qatargate. La capogruppo dell’S&D Iratxe Garcìa Perez, ieri a Strasburgo in conferenza stampa, è stata molto chiara sulla posizione del gruppo parlamentare europeo: se Andrea Cozzolino e Marc Tarabella non lasceranno volontariamente il gruppo saranno espulsi. Questo il senso del suo intervento, soprattutto a seguito delle novità emerse dalle indagini. “ Le autorità belghe hanno chiesto la rimozione dell’immunità per Andrea Cozzolino e Marc Tarabella: ci aspettiamo in breve tempo una reazione da parte loro, nel senso che smettano di fare parte del gruppo. Nel caso in cui non ci fosse un’uscita volontaria di questi membri, il gruppo prenderà una decisione entro questa settimana “, ha dichiarato Garcìa Perez. Cozzolino ha raccolto “l’invito” e ora si attendono le mosse di Tarabella.

