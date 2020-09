Quattordicenne accoltellato nel Riminese, fermato un 18enne

(ANSA) – BOLOGNA, 07 SET – I carabinieri di Bellaria Igea

Marina (Rimini) hanno rintracciato e fermato un diciottenne,

residente nel Bergamasco, per l’accoltellamento venerdì sera, in

un parco, di un ragazzino di 14 anni. L’accusa è tentato

omicidio e il giovane, che ha precedenti di polizia, è stato

portato in carcere. Il ferito, colpito da tre fendenti al fianco

e sul dorso, dopo un litigio per motivi banali, era stato

portato all’ospedale Bufalini di Cesena e dimesso con una

prognosi di 22 giorni.

I militari, coordinati dalla Procura di Rimini, hanno

individuato il diciottenne, che era alloggiato in un albergo di

una città: la perquisizione ha portato a trovare il coltello,

con lama di 10 e manico di 14 centimetri. (ANSA).



—

