Quattro gatti in una gabbia di un metro, denunciato a Modena

(ANSA) – MODENA, 26 GEN – Un uomo residente nel Modenese è stato denunciato per abbandono di animali e nello specifico per detenzione incompatibile dopo aver chiuso quattro gatti di sei mesi in una gabbia di meno di un metro cubo. A segnalarlo è l’Oipa in una nota, dove si precisa anche che gli animali sono stati posti sotto sequestro. “Siamo intervenuti a seguito di una segnalazione e ci siamo trovati di fronte a quattro gattine – spiega la coordinatrice delle guardie zoofile Sara Ferrarini – di circa sei mesi costrette a vivere tutto il giorno in un piccolo box all’aperto realizzato con una rete elettrosaldata in un sottoscala. In quel momento non avevano cibo a disposizione, ma solo un piccolo tegame con dell’acqua sporca. Ora si trovano in un gattile pubblico e sono in buone condizioni di salute”.

