“Quei parametri sono complicati”: così Bassetti smonta il governo

“ 4-5 parametri sono più indicativi rispetto a 21 “. Così, l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e membro dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta ad AdnKronos la richiesta delle Regioni di far scendere a 5 gli indicatori in base ai quali vengono decise la zona gialla, arancione o rossa.

Dopo la bocciatura dei 21 parametri da parte della Conferenza delle Regioni, che li ha ritenuti “inadeguati”, proponendo di farli scendere a 5, è stato prevista per oggi il confronto con il governo. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per le 16.00 una riunione in videoconferenza a cui parteciperanno anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Al centro dell’incontro ci sarà proprio la discussione sui parametri previsti per stabilire le zone.

E sull’adeguatezza dei 21 indicatori si è espresso anche l’infettivologo Matteo Bassetti, che si schiera dalla parte delle Regioni. L’esperto, infatti, ha fatto notare che “al cuni dei 21 parametri sono molto complicati e penso che alcuni sono più importanti di altri”. Sono molti di meno, a sua detta, i parametri davvero indicativi della situazione: “il sistema non è fatto male, ma quando si guardano l’Rt, il riempimento degli ospedali, l’affollamento dei pronto soccorso e delle terapie intensive e infine il numero dei tamponi positivi sul totale di quelli fatti, ecco che 4-5 parametri sono più indicativi rispetto ai 21 “. La riduzione degli indicatori non andrebbe solo a vantaggio delle Regioni: infatti, secondo Bassetti, “ rivedere i parametri potrebbe essere d’aiuto anche ai tecnici che devono immettere ogni giorno i dati “. In questo modo, “ potremmo essere più veloci riducendo il numero e anche l’algoritmo potrebbe lavorare meglio. Il sistema dei colori va bene, ma occorre anche che le Regioni possano passare da una zona di rischio alta a una più bassa in maniera più veloce se gli indicatori sono rientrati nella normalità “.