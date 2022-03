Quella simpatica canaglia dell’ex pornoattore Red Rocket

Condividi l'articolo

Carismatico, astuto, imbroglione, Mikey Saber è un pornoattore a fine carriera che torna da Los Angeles a Texas City dove vivono la sua ex moglie e ex collega nel cinema XXX Lexi (Bree Elrod) e la suocera. Nessun ritorno da figliol prodigo per lui, anzi. Deve pregare per essere ospitato promettendo loro protezione e soldi. E’ l’avvio di RED ROCKET, il film di Sean Baker (Un sogno chiamato Florida, Tangerine) che dopo il concorso al Festival di Cannes e la vetrina alla Festa di Roma arriva in sala dal 3 marzo con Universal, esempio di cinema indipendente americano. Il film si regge sull’interpretazione di Simon Rex, perfetto nel rendere il protagonista una simpatica canaglia, a volte comica e sempre vigliacchetta come certi personaggi del cinema di Alberto Sordi.

Nella storia girata nella città che è un porto della costa del Golfo con un’industria pesante e un panorama cinematografico, Mickey si arrangia vendendo erba, mentre con la moglie ricuce il rapporto grazie al Viagra. Ma questo folletto fastidioso che e’ Mickey non sa stare fermo e buono, cosi’ e’ inevitabile che incontri nel piu’ colorato dei negozi di Donuts della cittadina, l’incantevole Strawberry (Susanna Son, attrice e musicista), miscuglio perfetto di una Lolita tanto innocente quanto erotica. Mickey capisce subito che la ragazza, con la quale inizia una relazione, ha enormi potenzialita’ nel porno tanto da poter scalare e arrivare ai primi posti nel ghota dell’ambiente. Basta tornare con lei a Los Angeles e fargli da guida smontando ogni sua eventuale resistenza. RED ROCKET e’ prodotto poi dallo stesso Baker (che ne ha scritto anche la sceneggiatura con Chris Bergoch) assieme ad Alex Coco, Samantha Quan, Alex Saks e Shih-Ching Tsou. Jackie Shenoo e’ il produttore esecutivo con Drew Daniels direttore della fotografia. Tra le curiosita’ , il fatto che prima di diventare famoso come VJ e attore, Simon Rex ha effettivamente iniziato la sua carriera girando scene di masturbazione da solista nel porno gay sotto lo pseudonimo di ‘Sebastian’. Poi si e’ fatto un nome dopo aver recitato in tre Scary Movie (i suoi crediti aggiuntivi includono film come National Lampoon’s Pledge This!), ma RED ROCKET segna un suo sorprendente rilancio.

“Mickey e’ un uomo-bambino che relativizza costantemente le cose per preservare la sua sanita’ mentale. È risolutamente ottimista perche’ incapace di affrontare il brutto momento in cui si trova. Questo e’ l’unico modo che ha per andare avanti.

Per lui e’ sempre colpa di qualcun altro. C’e’ molta America in lui. C’e’ indubbiamente una caratteristica americana: qualcuno che cerca di raggiungere il successo senza preoccuparsi dei danni collaterali. È il tratto che si trova anche in film come IL PETROLIERE e THE WOLF OF WALL STREET”.

Rex si è presentato con un’auto a noleggio per le riprese in Texas nel settembre 2020, così come l’attrice teatrale di New York Bree Elrod, scelta per il ruolo cruciale, acuto e straziante di Lexi, l’ex moglie di Mikey. Da quando ha lasciato l’industria del cinema per adulti, Lexi si è ritirata nella loro città natale ed è finita nel tunnel della droga, ma il ritorno di Mikey accende in lei una moltitudine di sentimenti contrastanti, non tutti necessariamente negativi. “Volevo ritrarre una donna con una vita alle spalle”, dice la Elrod, “che riesce a individuare le bugie e le stupidaggini. Ma anche una donna persa e che si sente intrappolata e dipendente. A volte quando si ama, si può avere poca lucidità e ricadere facilmente nelle cattive abitudini”. Il personaggio di Lexi è fondamentale nel film. Rappresenta uno scorcio del passato di Mikey e anche, potenzialmente, un’opportunità per la sua redenzione. Più che il perdono, c’è un disgelo. Tuttavia, gli abitanti di Texas City non sanno davvero cosa fare con Mikey, questo strano ex residente e pseudo-celebrità senza futuro che va in giro per la città su una bicicletta presa in prestito.





