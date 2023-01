Querela non servirà se c’è aggravante mafiosa, testo al Cdm

Condividi l'articolo

Non servirà la querela se c’è l’aggravante mafiosa oppure se chi commette il reato di lesioni è già soggetto a misure di prevenzione. Lo prevede – a quanto si è appreso- il testo che nel pomeriggio sarà all’esame del Consiglio dei ministri. La modifica della normativa era stato annunciata nei giorni scorsi dal ministro Nordio, dopo un caso che aveva fatto scalpore: durante un processo a Palermo la procura era stata costretta a chiedere la scarcerazione di tre imputati di lesioni aggravate dal metodo mafioso per mancanza della querela. I tre erano comunque rimasti in carcere in quanto detenuti per altri reati.

