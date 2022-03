Qui Berlino: amb. Kiev contro concerto, ‘solo russi’

Condividi l'articolo

Il presidente della Repubblica tedesco Frak-Walter Steinmeier organizza un concerto di solidarietà per l’Ucraina a Bellevue, con i Filarmonici di Berlino, ma l’ambasciatore ucraino Andrij Melnyk diserta protestando su Twitter: “Solo solisti russi, nessun ucraino. Un affronto. Sorry, me ne tengo lontano”. Una presa di posizione cui ha replicato la portavoce del capo dello Stato, Cerstin Gammelin: “Peccato non si possa mandare questo segnale di solidarietà insieme”. La portavoce ha anche sottolineato come il programma prevedesse la presenza del compositore ucraino Valentinov Silvestrov, scappato a 84 anni dall’Ucraina proprio a causa della guerra, e che alla fine ha eseguito una sua composizione al pianoforte ispirata da questa drammatica esperienza. Il diplomatico, che da settimane esercita fortissima pressione sul governo tedesco, accompagnando le richieste ucraine sulle armi e sulle sanzioni, ha reagito di nuovo: “Mio Dio, perché è così difficile per il presidente riconoscere che, finché le città ucraine saranno bombardate dai russi, e migliaia di persone saranno assassinate, noi ucraini non abbiamo molta voglia di cultura russa. Basta!”. Il programma prevedeva l’esecuzione di brani di compositori ucraini, russi e polacchi, e il direttore russo dei Filarmonici, Kirill Petrenko, assente per malattia, è stato sostituito da Nodoka Okisawai.

Intanto, in mattinata, il ministro della Salute tedesco, Karl Laterbach, ha reso noto che in Germania sono arrivati i primi feriti di guerra dall’Ucraina, “persone che hanno bisogno di cure intensive e che vengono smistate in diverse strutture sanitarie del Paese”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte