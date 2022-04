Qui Berlino, armi a Kiev dividono politica

Condividi l'articolo

Non si allenta la pressione sul cancelliere tedesco Olaf Scholz da parte del fronte politico trasversale favorevole all’export di armi pesanti in Ucraina. Questo nonostante il cancelliere abbia annunciato venerdì scorso che Berlino darà quest’anno fino a 1 miliardo di euro all’Ucraina per le proprie spese militari. Politici dei Verdi e dei liberali FDP (maggioranza) e della CDU-CSU (opposizione) spingono perché la Germania autorizzi ora la spedizione diretta in Ucraina di carri armati, artiglieria ed elicotteri da combattimento. La CDU ha oggi addirittura annunciato che, se Scholz non prenderà una decisione, presenterà una mozione al Bundestag per la spedizione di armi pesanti, cercando il supporto dei voti di una parte della maggioranza.

Il segretario generale dei liberali FDP Bijan Djir-Sarai ha detto che “il tempo stringe” sul dossier armi, perché il conflitto ucraino sarà “ancora più crudele, ancora più brutale”. Il verde Hofreiter ha di nuovo ripetuto le sue critiche a Scholz, accusandolo di far percepire la Germania in Europa come “troppo titubante e troppo esitante”. A difesa del governo è invece intervenuta la co-leader della SPD, Saskia Esken, che ha detto che la Germania sta già fornendo armi l’Ucraina, con riferimento a quelle non pesanti, e ribadito che ulteriori decisioni debbano essere prese insieme a partner UE e Nato, cioè senza fughe in avanti.

Sul piano pratico la Bundeswehr non ha attualmente armamenti pesanti da spedire, mentre l’industria tedesca potrebbe soltanto spedire armamenti piuttosto vecchi, come nel caso dei 50 panzer Leopard 1 della ditta Rheinmetall. I mezzi pesanti necessiterebbero inoltre di una specifica formazione per poter essere pilotati. Ma il fronte favorevole all’export sostiene che si tratti di dettagli superabili, soprattutto considerando un conflitto che potrebbe ancora durare nel tempo. La vera diatriba politica sembra essere sulla posizione espressa sia dal cancelliere socialdemocratico Scholz che dal vicecancelliere verde Habeck, secondo cui l’invio di armi pesanti favorirebbe l’escalation tra UE-Nato e Russia. Il fronte favorevole all’export contesta drasticamente questa previsione, dicendo il contrario: proprio se Putin avrà la possibilità di vincere in Ucraina, tenterà poi di estendere la guerra altrove.

Una cosa è certa: l’export di armi pesanti verso l’Ucraina sarebbe un ulteriore passo di riposizionamento di Berlino rispetto a Mosca. Passo che Scholz vorrebbe valutare con estrema cautela, ma che i suoi critici vogliono invece accelerare.

