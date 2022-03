Qui Berlino, Volkswagen ferma la produzione in Russia

Condividi l'articolo

La Germania consegna nuove armi all’Ucraina: si tratta stavolta di 2.700 missili di difesa. E mentre i tedeschi manifestano la loro solidarietà, accogliendo migliaia di profughi in arrivo nel Paese attaccato da Putin – e tantissimi approdano naturalmente all’Hauptbahnof, la stazione centrale di Berlino – cresce l’agitazione anche nel mondo economico.

Volkswagen ferma la produzione delle sue auto in Russia e annuncia uno stop immediato anche alle esportazioni verso il paese che ha provocato la guerra in Ucraina. La notizia arriva proprio nelle ore in cui l’istituto economico DIHK rende noto che 250 mila posti di lavoro a tempo pieno, nella repubblica federale tedesca, dipendono dalle esportazioni in Russia.

Nel 2021, le esportazioni verso il Paese hanno segnato un valore di 26,6 miliardi di euro, “quest’anno non sarà così”, ha spiegato Volker Treier. Anche il ceo della Lufthansa, Carsten Spohr, ha dedicato la sua introduzione alla conferenza annuale della compagnia aerea alla guerra: “Dopo la pandemia questa è nuova sfida per noi” alla luce degli effetti che il conflitto avrà sull’economia globale. “Se fosse un giovedì normale ci sarebbero 4.000 passeggeri sui nostri aerei fra Ucraina e Russia, perché questa è la nostra missione: colleghiamo persone, economie e questo contribuisce alla comprensione internazionale e alla pace. Ma purtroppo questo non è un giovedì ordinario”. E gli aerei citati “sono vuoti e fermi”. “Supportiamo i nostri 140 colleghi a terra al meglio”, ha concluso il ceo.



