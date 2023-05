QUI CESENA – Il sindaco Lattuca: ‘Preoccupano le strade e le frane’

Condividi l'articolo

“La situazione attuale ci preoccupa ancora per le strade allagate in giro per la città e, soprattutto, in campagna. Ci preoccupa per le frane che abbiamo nella zona collinare che riguardano anche il nostro Comune e ancora di più i Comuni sopra di noi, penso a mercato Saraceno e a Sarsina ma a tutti quelli di quell’area”. Così il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, intervenuto in una diretta sulla sua pagina Facebook per fare il punto sullo stato dell’emergenza maltempo nel Cesenate. “Siamo concentrati su queste situazioni – osserva – per mandare mezzi” dove serve. “Mezzi speciali – aggiunge – perché in taluni casi ci vuole l’elicottero, in altri il gommone, in altri il mezzo anfibio per intervenire e mettere al sicuro le persone che – sottolinea – rimane la priorità”. Il fiume Savio, che ieri è esondato, argomenta “rimane l’osservato speciale, da questa mattina abbiamo osservato un livello del fiume stabile ma è ancora presto per potere dire cosa accadrà. Per questo abbiamo detto ai cittadini di prepararsi a abbandonare i piani terra e a mettersi al riparo ai piani alti”.

Un uomo sui 70 anni è morto a Ronta di Cesena, zona colpita dall’esondazione del fiume Savio e dalle forti precipitazioni che si abbattono sulla Romagna da ieri. Risulta dispersa, invece, la moglie. Si tratta – a quanto appreso – di una coppia di imprenditori agricoltori, impegnati nella produzione e raccolta di erbe aromatiche spezie e fiori alimentari. L’allarme, sempre a quanto appreso, è stato dato dalla figlia 33enne della coppia che dal secondo piano dell’abitazione avrebbe contattato i Vigili del Fuoco. La coppia potrebbe essere uscita di casa per recarsi nella vicina azienda da loro gestita.

“Sta tornando in piena il Savio, speriamo che la piena non sia come quella di ieri e che si fermi prima ma non lo possiamo escludere perché nell’alta valle, a Bagno di Romagna, sta piovendo in maniera copiosa da alcune ore”. E’ quanto spiega, in una diretta sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca che invita i cittadini a “non abbassare la guardia”.

“Il Savio – scandisce – non è l’unico osservato speciale. La situazione può tornare critica su tutto il territorio comunale visto che sono esondati molto corsi secondari”. Quindi, prosegue Lattuca, occorre “abbandonare tassativamente gli scantinati e i seminterrati e abbandonate , se possibile anche i piani terra” portandosi “al piano superiore se si risiede vicino a corsi d’acqua o fossi che possono esondare”.

Anche perchè, ribadisce il primo cittadino cesenate “il Savio sta tornando in piena. Abbiamo delle forti precipitazioni nell’alta valle che stanno innalzando il livello del fiume: quindi massima allerta; ancora per oggi dobbiamo tenere alta l’attenzione, non possiamo in alcun modo abbassare la guardia e usare la massima prudenza”.

Maltempo, a Cesena persone soccorse con i gommoni

