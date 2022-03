Qui Londra, YouTube oscura beffa a ministri

Condividi l'articolo

Niente più immagini imbarazzanti per il governo britannico, su YouTube, delle videochiamate beffa di provenienza russa fatte nei giorni scorsi a ben tre ministri della compagine di Boris Johnson – il titolare della Difesa, Ben Wallace, quella dell’Interno, Priti Patel, e quella della Cultura, Nadine Dorries – provocati tutti su questioni delicate relative alla guerra in Ucraina da un premier di Kiev fasullo.

Il gigante dei filmati online ha infatti accolto ieri sera l’istanza del dicastero della Difesa del Regno di oscurare in particolare il video relativo alla chiamata con Wallace, rivendicata e diffusa sul loro canale da due showmen radiofonici moscoviti, Vovan e Lexus, già protagonisti in passato di burle controverse a personaggi noti.

Secondo Londra, le videotelefonate sarebbero state ordite a Mosca come “disperati tentativi di propaganda e disinformazione” nello “stile del Cremlino”; e le registrazioni messe poi sul web avrebbero subito “tagli e manipolazioni”. Di qui la richiesta di censurare tutto, che YouTube ha messo alla fine in pratica.

Sinora Vovan e Lexus – sospettati in Occidenti d’avere relazioni con i servizi d’intelligence russi, cosa che essi negano – avevano postato buona parte della conversazione con Wallace e uno primo spezzone di quella con Patel. Non senza provocare una certa stizza in riva al Tamigi, a dispetto dei commenti sprezzanti fatti dal governo Tory per minimizzare l’accaduto: se non altro per il fatto che i due intrusi, spacciando la voce di un impostore per quella del primo ministro ucraino, Denis Shmyhal, non avevano avuto troppe difficoltà ad accedere ai tre ministri, in barba ai filtri di sicurezza sulle comunicazioni governative, esponendoli a sbilanciarsi per diversi minuti prima di potersi insospettire e di tagliar corto.

Wallace, nel video adesso oscurato, era sembrato fra l’altro ammettere che il Regno Unito fosse sul punto di esaurire le proprie scorte di armi anticarro Nlaw, fornite di recente alle forze ucraine; oltre a mostrarsi ambiguo in risposta a riferimenti su fantomatiche ambizioni militari nucleari di Kiev.

Mentre Patel s’era lasciata convincere che i nomi “Vovan” e “Lexus” fossero quelli di due “eroi ucraini”; e aveva promesso accoglienza sull’isola anche a eventuali rifugiati indicati dall’impostore potenzialmente come miliziani “neonazisti”.

