Qui Parigi, I candidati denunciano la strage di Bucha

A meno di una settimana dal voto, i candidati alla presidenza francese – da Marine Le Pen (Rassemblement National) a Jean-Luc Mélenchon (la France Inoumise) denunciano i “crimini” perpetrati dall’esercito russo a Boucha ed Emmanuel Macron – il presidente candidato anch’egli in lizza per un secondo mandato all’Eliseo – spinge per nuove sanzioni contro la Russia.

Parlando ai microfoni di France Inter, Macron ha detto di essere “favorevole” a che l’Unione europea decida una nuova stretta contro la Russia, dopo che centinaia di corpi di civili trucidati sono stati trovati nella regione di Kiev. “Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra” a Bucha, ed è “più o meno stabilito che è stato l’esercito russo” che era presente lì, ha aggiunto il presidente al momento al primo posto nei sondaggi in vista del voto di domenica. Il leader francese ha evocato, in particolare, sanzioni individuali e misure sul “carbone e sul petrolio” russo ma non ha menzionato gli acquisti di gas ancora oggetti di divisioni tra partner Ue.

“Sin dall’inizio della guerra, il presidente ricorre a tutti gli strumenti disponibili affinché il presidente Putin cessi la guerra”, spiegano al’Eliseo, aggiungendo: “Siamo totalmente determinati nel sanzionare le esecuzioni di questa guerra”. E ancora. “Siamo per una nuova tranche di sanzioni incluso l’embargo sul petrolio e il carbone. Sono cose che si decidono al livello europeo e sarà discusso a Bruxelles in occasione del Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Unione europea) di mercoledì”. Parole che hanno contribuito ad alimentare voci su una nuova riunione straordinaria Ue, mercoledì, poi smentita a Bruxelles.

Per il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, si tratta di “atti costitutivi, se confermati, di crimini di guerra.

Lavoriamo in contatto con i nostri partner: le autorità ucraine e le giurisdizioni internazionali competenti, in particolare, la Corte Penale Internazionale, affinché questi atti non restino impuniti e i responsabili vengano processati e condannati”.

