Qui Parigi, in Francia 36.000 profughi da inizio guerra

Sono 36.000 i profughi in fuga dalle bombe recensiti sul territorio francese dall’inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso. “Ad oggi abbiamo accolto in Francia circa 36.000 persone giunte dall’Ucraina.

Queste persone sono in grandissima maggioranza di nazionalità ucraina, ma ci sono anche persone di altre nazionalità”, ha dichiarato la ministra responsabile per l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati, Marlène Schiappa. Le autorità di Parigi calcolano il numero di profughi giunti dall’Ucraina sulla base dei controlli fatti dalla polizia di frontiera al loro ingresso sul territorio. I dati, non sono però rappresentativi del numero reale di persone realmente accolte nella République, visto che numerosi ucraini proseguono poi il loro viaggio verso altri Paesi dell’Unione europea, come Italia, Spagna o Regno Unito Nei giorni scorsi, il premier JEan Castex “ha chiesto di creare le condizioni di accoglienza di 100.000 persone in Francia per ospitare un massimo di persone necessario”, ha ricordato Schiappa, parlando con le associazioni attive nell’accoglienza dei profughi al Musée de l’histoire de l’immigration di Parigi. Interrogata sulle accuse di disparità di trattamento tra gli ucraini e i rifugiati provenienti da altre zone di conflitto, come Siria o Afghanistan, la ministra respinge l’idea di un’accoglienza a geometria variabile. “Il fatto di proporre questa protezione temporanea non la escludiamo affatto per altri casi”, ha assicurato. Intanto, sempre oggi, c’è stato un nuovo colloquio telefonico oggi tra il presidente, Emmanuel Macron e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, che gli ha chiesto di “ottenere dalla Russia le condizioni necessarie per un’operazione umanitaria a Mariupol”, assediata e bombardata dall’esercito di Vladimir Putin. Macron – aggiunge l’Eliseo – “ha ribadito la determinazione ad instaurare un cessate il fuoco che consenta l’evacuazione di persone da Mariupol verso la direzione di loro scelta e consentire l’ingresso in città dell’aiuto umanitario adeguato”. Il presidente in corsa per un secondo mandato all’Eliseo nelle elezioni del 10 e del 24 aprile ha inoltre offerto “la disponibilità della Francia ad un sostegno per il reinsediamento nel territorio ucraino dei civili sfollati”.



