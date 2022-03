Qui Parigi, in Francia già 30.000 profughi

Condividi l'articolo

Sono quasi 30.000 i rifugiati giunti in Francia dall’Ucraina dall’inizio del conflitto in Ucraina secondo quanto riferito dalla ministra francese responsabile per la Casa, Emmanuelle Wargon Parlando ai microfoni di France Info, la ministra vicina al presidente Emmanuel Macron ha detto che circa la metà dei profughi sta attraversando il Paese per recarsi in Spagna o in Portogallo, ma che la Francia si sta preparando a ospitare più rifugiati.

“Il nostro obiettivo è essere in grado di ospitare circa 100.000 persone il più rapidamente possibile”, ha spiegato, ricordando l’impegno assunto nei giorni scorsi dal premier, Jean Castex. Ieri,Macron ha comunicato l’intenzione di parlare un’altra volta con l’omologo russo, Vladimir Putin, oggi o domani, per organizzare una operazione di evacuazione di Mariupol. Secondo il sindaco della città portuale nel sud dell’Ucraina, Vadym Boychenko, citato da Ukrinform, sono quasi cinquemila le persone morte nell’assedio russo a Mariupol, tra cui 210 bambini. Dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio, il presidente nonché candidato ad un secondo mandato all’Eliseo nelle elezioni del 10 e del 24 aprile ha già parlato otto volte con Putin e rimane convinto di perseverare nella via del dialogo. Intanto, a Nantes, è stato rinviato a data da destinarsi un Festival cinematografico inizialmente previsto dal 31 marzo al 3 aprile che avrebbe dovuto presentare dei film russi. Su Facebook, l’associazione franco-ucraina Tryzub, aveva denunciato nei giorni scorsi l’organizzazione dell’evento al cinema Katorza. “Il formato di questo festival, proposto dagli organizzatori e soprattutto il suo nome ‘Tra Leopoli e gli Urali’ – ha causato una grande indignazione dei cittadini ordinari dell’Ucraina. Ciò è considerato come un vettore volto a propagare l’idea che Putin abbia già annesso l’Ucraina”, deplorava l’associazione chiedendo l’annullamento del Festival. Secondo Ouest-France, una manifestazione si è tenuta ieri davanti al cinema per chiedere di annullare tutto e così è stato.



