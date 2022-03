Qui Parigi, Macron e Putin discutono di Mariupol

Condividi l'articolo

Per ora “non ci sono le condizioni” per un’operazione umanitaria di evacuazione di Mariupol, la città ucraina sotto assedio dei russi. Ma alla richiesta di Emmanuel Macron – che ha telefonato al capo del Cremlino facendosi portatore di una richiesta umanitaria di Francia, Turchia e Grecia – Putin ha assicurato che “ci rifletterà” e poi darà una risposta all’omologo francese.

La telefonata di oggi, durata un’ora – dalle 16:30 alle 17:30, subito dopo la video riunione fra i 5 alleati occidentali – è stata orientata da Macron sul tema della situazione preoccupante di Mariupol. Il presidente francese aveva annunciato di voler sollevare il tema con l’omologo russo “per garantire un’operazione umanitaria”, precisando che il suo obiettivo è “lanciarla nei prossimi giorni” e rimproverando alla Russia il “non rispetto del diritto umanitario internazionale”.

Nel colloquio, secondo quanto riportato invece dal Cremlino, Putin ha ribattuto a Macron – sulla situazione della città assediata – che “per trovare una soluzione alla situazione umanitaria difficile di Mariupol, i combattenti nazionalisti ucraini devono smettere di resistere e deporre le armi”. Sempre secondo il Cremlino, Putin avrebbe informato Macron delle “misure prese dall’esercito russo per fornire aiuti umanitari d’emergenza e garantire l’evacuazione in sicurezza di civili” in Ucraina.

