Qui Parigi, scintille tra Macron e Putin

Entra concretamente in campagna elettorale, Emmanuel Macron, con un ritardo che non ha precedenti nella storia francese: al primo turno delle presidenziali manca poco più di un mese e il favorito dai sondaggi ha in programma solo stasera il primo comizio. I toni, però, si fanno già più decisi, come ampiamente previsto, anche sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina: scintille con Vladimir Putin da questa mattina.

Domenica Macron ha parlato per quasi 2 ore con il presidente russo, senza che l’atteggiamento di quest’ultimo risultasse – nel corso della quarta telefonata con Parigi dall’inizio dell’invasione in Ucraina – minimamente cambiato: sempre le quattro, inaccettabili, condizioni russe per fermare l’offensiva (“denazificazione” e “neutralizzazione” dell’Ucraina, Crimea russa, Donbass indipendente) e l’unica concessione, a parole, di un accordo sui corridoi umanitari. Poi, la doccia fredda, con il comunicato di Mosca che confermava i corridoi umanitari ma in direzione Russia e non Ucraina, con l’eccezione di qualcuno.

Una “concessione” – precisava Mosca – “su richiesta personale di Macron”. Una provocazione che l’Eliseo ha immediatamente respinto al mittente: “mai chiesta l’apertura di corridoi umanitari verso la Russia”, ha tuonato l’Eliseo. Più tardi, Macron ha denunciato il “cinismo morale e politico” del suo interlocutore russo, accusandolo di fare un discorso “ipocrita” e “non serio”. Lo stesso presidente francese, impegnato nel pomeriggio nella videoconferenza a 4 con Joe Biden, Olaf Scholz e Boris Johnson, ha ammesso che “la situazione peggiora di giorno in giorno”.

