Qui Parigi, Zelensky sceglie Macron

“Con Macron ho dei rapporti e non vorrei perderli”: con un’intervista a BFM-TV, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky entra nella campagna elettorale francese a 4 giorni dal cruciale ballottaggio per l’Eliseo fra il presidente uscente favorito nei sondaggi, Emmanuel Macron e la sfidante del Rassembleent National Marine Le Pen. Su Le Pen, “persona non grata” in Ucraina dopo la sua difesa dell’annessione della Crimea da parte della Russia, Zelensky ha detto: “Se dovesse capire che si è sbagliata, i nostri rapporti potrebbero cambiare”. Un riferimento alla sua visione rispetto alla Russia. Nelle ultime settimane, l’alleata di Matteo Salvini ha tentato di far dimenticare i suoi rapporti con Putin, mandando al macero dei volantini elettorali in cui appariva al Cremlino assieme al presidente russo e orientando la sua campagna su questioni legate al potere d’acquisto dei francesi. Le Pen – che ancora rimborsa un debito da 9 milioni di euro ad un creditore russo – si è anche opposta alle sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia di Putin, a suo avviso un boomerang che peserà sul portafoglio dei francesi, e ha spinto di recente per un “riavvicinamento strategico tra la Nato e la Russia non appena la guerra russo-ucraina sarà conclusa e risolta da un trattato di pace”. Parlando a BFM-TV, Zelensky ha invece tenuto a rimarcare la sua stretta relazione con Macron: “Non sono convinto di avere oggi il diritto di influire su ciò che accade da voi. Voglio dire che, ovviamente, con Emmanuel Macron ho dei rapporti e non vorrei perderli”, ha spiegato a poche ore dal duello di questa sera in tv tra i due finalisti dell’Eliseo. Dall’inizio della guerra Macron si è mostrato particolarmente vicino a Zelensky, parlando con lui e con Vladimir Putin, nel tentativo di giungere ad una soluzione di pace. Il 17 aprile scorso, il presidente ucraino non ha però nascosto la sua irritazione per il rifiuto dell’omologo di Parigi di riconoscere come “genocidio” la guerra in Ucraina. “L’ho invitato a venire quando avra’ occasione. Verra’ e vedra’ e sono sicuro che allora capira’”, aveva detto alla Cnn. Macron ha ribattuto ieri dicendo che tornerà “a Kiev, ma per apportare qualcosa di utile. Per dimostrare semplicemente il mio supporto non ho bisogno di recarmi li'” – ha affermato a France 5 – Se andro’ a Kiev, dovra’ essere per fare la differenza”. Prima di precisare di aver parlato almeno una quarantina di volte con Zelensky dall’inizio del conflitto il 24 febbraio scorso.

