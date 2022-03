Qui Pechino, danni a Paesi in via di sviluppo

Condividi l'articolo

La guerra in Ucraina “si è verificata in Europa”, ma le ricadute si sono diffuse in tutto il mondo, “pregiudicando la pace, la stabilità e la ripresa economica su scala globale”: il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha lanciato l’allarme sulle conseguenze del conflitto scaturito dall’aggressione della Russia, sollevando le preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo e assicurando che l’Asia rifiuta di essere “una scacchiera nel gioco delle grandi potenze”. “Un vasto munero di Stati, compresi quelli dell’Asia meridionale, è molto preoccupato per l’evolversi della situazione: teme che il mondo possa cadere in divisioni e in scontri ed è seriamente preoccupato che le sanzioni unilaterali possano danneggiare la catena industriale e la supply chain globali”, ha commentato Wang in un’intervista con i media cinesi a conclusione di un intenso tour diplomatico che lo ha portato prima a partecipare alla 48/ma sessione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) in Pakistan e, successivamente, in Afghanistan, India e Nepal.

L’Asia, ha proseguito il ministro tracciando un suo bilancio della missione, “si rifiuta di diventare una scacchiera nel gioco tra le grandi potenze e i Paesi asiatici non sono affatto pedine nello scontro tra le grandi potenze”, sottolineando che le persone “dovrebbero sostenere la pace conquistata a fatica, la stabilità e lo sviluppo della regione”.

La missione cinese in Asia è maturata in un momento in cui gli effetti del conflitto si stanno facendo sentire insieme alle sanzioni contro la Russia di Usa, Ue e alleati, mentre Pechino prova – con Washington concentrata sugli scenari bellici europei – a rafforzare i legami con i Paesi vicini. “Siamo profondamente consapevoli del forte desiderio dei Paesi dell’Asia meridionale di mantenere la pace nella regione e di accelerare la ripresa economica dopo il Covid-19. Sperano di rafforzare la comunicazione strategica e di approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Cina”, ha continuato il ministro, per il quale le visite hanno permesso di consolidare “la tradizionale amicizia” tra il Dragone e i Paesi dell’area. Perché, indipendentemente da come cambia la situazione internazionale, Pechino “apprezza le sue relazioni con i suoi vicini”.

