Qui Pechino, ‘emerso il vero scopo di Biden’

Gaffe oppure no, i media cinesi sono adesso convinti: il presidente Usa Joe Biden ha svelato i suoi veri piani sulla Russia e punta a far cadere Vladimir Putin, a un cambio di regime. Le pesanti dichiarazioni di Biden che, parlando nel weekend da Varsavia, ha affermato che il capo del Cremlino “non può continuare a restare al potere” definendolo anche un “macellaio”, sono state un inatteso aiuto per rinfocolare la campagna contro Washington e la Nato, considerati gli unici responsabili della grave crisi in Ucraina.

“Come previsto, l’obiettivo di Biden non è porre fine alla guerra, ma rovesciare il governo di Putin come fecero gli Stati Uniti con il regime di Saddam 19 anni fa. Ben detto Biden. Hai intenzione di portare con te le armi nucleari degli Stati Uniti e combattere un duello con Putin?”, ha osservato Hu Xijin, l’ex direttore del Global Times di cui è ora un commentatore molto seguito, affidando le sue riflessioni su Twitter e sui social media in mandarino.

Un editoriale di fuoco del Global Times, il tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo (la voce del Partito comunista cinese), ha tuonato contro “l’intenzione reale e disperata dell’amministrazione Biden nella crisi ucraina” che “è stata smascherata: trasformare l’Ucraina in una palude in modo che la Russia continui a sanguinare e costringa i russi a cedere di nuovo e a scegliere un regime filo-americano”. Wang Yiwei, direttore dell’Istituto per gli affari internazionali della Renmin University of China di Pechino, ha rilevato che “Biden ha appena detto cosa ha davvero in mente. Tutte quelle sanzioni, stigmatizzazioni e demonizzazioni contro Putin e la Russia ha solo uno scopo chiave: far crollare di nuovo la Russia, come l’Occidente ha fatto con l’Unione Sovietica in passato. I decisori statunitensi come Biden si aspettano che un altro “Mikhail Gorbachev” emerga e sostituisca Putin. Questo è il miglior risultato che “gli Stati Uniti sperano di ottenere”.

Così come gli Usa “hanno cercato di separare i russi da Putin, hanno anche cercato di separare il popolo cinese dalla leadership del Partito comunista e hanno sempre fallito, perché i decisori di Washington proprio non capiscono che la loro egemonia, le loro ambizioni e le loro mosse ostili verso la Russia e la Cina minacciano i popoli di Russia e Cina, non solo un individuo o un gruppo politico specifico”.

