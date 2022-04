Qui Pechino, EuvsDisinfo finisce nel mirino

Condividi l'articolo

La Cina ha espresso “forte disappunto” per le valutazioni fatte dall’agenzia anti-disinformazione dell’Ue, accusata di aver deliberatamente distorto la sua posizione sulla guerra in Ucraina. EuvsDisinfo è finita nel mirino dopo aver diffuso uno studio in cui ha argomentato che la dichiarata neutralità di Pechino sulla guerra tra Mosca e Kiev non significa che il Paese sia effettivamente neutrale ricordando che i media controllati dallo Stato hanno preso in prestito narrazioni cospirative dalla Russia e hanno incolpato la Nato e gli Usa per il conflitto, senza alcuna menzione della brutalità degli aggressori.

Un portavoce della missione di Pechino presso l’Ue ha rivendicato sulla guerra in corso tra Mosca e Kiev una “posizione coerente e chiara, oltre che obiettiva e imparziale”, in base all’impegno sui colloqui di pace e agli sforzi attivi per la de-escalation. “La Cina è sempre a favore della pace e trae le sue conclusioni in modo indipendente sulla base dei meriti di ogni questione – ha aggiunto il portavoce in una nota -. E chiede di difendere il diritto internazionale e le norme universalmente riconosciute che regolano le relazioni internazionali, in conformità con gli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite e sostiene la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile”.

Il portavoce ha ricordato che durante la recente videoconferenza con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente Xi Jinping ha spiegato “in modo esauriente la posizione della Cina” e ha presentato una proposta in quattro punti su come risolvere la crisi nelle circostanze attuali.

L’invito, quindi, è quello “di non chiudere un occhio in modo selettivo. Negli ultimi decenni, chi ha diffuso disinformazione per fare la guerra in violazione della sovranità e dell’integrità territoriale di altri Paesi? Chi ha ampliato la sua portata geografica e la gamma di operazioni che hanno sconvolto la stabilità regionale? Chi ha provocato conflitti che hanno causato grandi disastri umanitari?” ha continuato il portavoce. La conclusione è quindi che “l’uso di doppi standard non ingannerà il mondo e le alleanze obsolete dell’era della Guerra Fredda non rappresentano in alcun modo equità e giustizia”.



