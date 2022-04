Qui Pechino, nessun aiuto a Mosca su sanzioni

Condividi l'articolo

La Cina nega di aiutare la Russia ad aggirare le sanzioni decise da Stati Uniti, Ue e altri Paesi in risposta all’invasione dell’Ucraina. “Non stiamo facendo nulla deliberatamente per eludere le sanzioni imposte alla Russia da americani ed europei”, ha detto Wang Lutong, a capo del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri, all’indomani del monito dei leader Ue a Pechino sui costi economici e di reputazione in caso di sostegno a Mosca.

Wang, in un briefing dedicato al summit Cina-Ue tenuto venerdì, ha ribadito la contrarietà della Cina alle misure punitive unilaterali che potrebbero avere un effetto di ricaduta sul resto del mondo. Respingendo le pressioni, il diplomatico ha affermato che la Cina non è parte della crisi e “non pensiamo che il nostro normale commercio con alcun Paese debba essere influenzato”. Anche l’Europa “ha condotto normali affari con i russi. Stiamo contribuendo all’economia globale mantenendo il normale commercio per evitare ogni possibile interruzione delle catene di approvvigionamento e industriali”.

Ci sono stati molteplici timori che la Cina possa fornire assistenza militare ed economica alla Russia, già definita il “partner strategico più importante”. L’Ue, nei suoi incontri virtuali di venerdì con il presidente Xi Jinping e il premier Li Keqiang, aveva esortato i leader cinesi a usare la loro influenza per porre fine alla guerra in Ucraina, chiarendo che la Cina subirebbe gravi danni di reputazione in Europa se si scoprisse che sostiene Mosca.

“Il settore delle imprese sta osservando da vicino gli eventi e sta valutando come si stanno posizionando i Paesi. E’ una questione di fiducia, affidabilità e, naturalmente, di decisioni sugli investimenti a lungo termine”, ha chiarito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa dopo il vertice. La Cina è il principale partner commerciale della Russia, con volumi di scambi che nel 2021 hanno raggiunto i 147 miliardi di dollari sulla base dei dati doganali di Pechino, pari a un decimo dell’interscambio totale con Stati Uniti e Ue. Il presidente americano Joe Biden aveva sollevato gli stessi argomenti due settimane fa durante la videochiamata con il presidente Xi, avvertendo delle ripercussioni in caso di sostegno di Pechino a Mosca.

La Cina ha tentato di scaricare sugli Usa la responsabilità della guerra, cercando di convincere l’Ue a sposare “l’autonomia strategica” sfilandosi dall’influenza americana. “Washington non è disposta a vedere la riconciliazione tra Europa e Russia attraverso i colloqui, né una cooperazione vantaggiosa per tutti tra Cina ed Europa, perché realizza i suoi interessi strategici sacrificando l’Ue”, ha scritto oggi in un editoriale il Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo.



