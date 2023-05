Condividi l'articolo

Articolo in aggiornamento

Silvio Berlusconi è intrvenuto con un videomessaggio durante la convention di Forza Italia. “ Qui per voi in giacca e camicia dopo un mese “, ha esordito il presidente dei Forza Italia, che si è mostrato per la prima volta in video dal giorno del suo ricovero, avvenuto esattamente un mese fa per una infezione polmonare.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte