Qui Versailles, sul tavolo dei 27 difesa e energia

Di nuovo riuniti nei saloni della reggia di Versailles, i capi di stato e di governo dei 27, presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, discutono questa mattina nell’ultima sessione del vertice informale di indipendenza energetica e difesa alla luce delle esigenze scaturite dal conflitto in Ucraina.

“È uno stravolgimento profondo del nostro equilibrio – ha detto ieri il presidente francese Emmanuel Macron ricevendo gli ospiti da padrone di casa – dobbiamo essere lucidi, ambiziosi e a prendere le decisioni all’altezza”. Delle possibili ritorsioni contro Mosca si è parlato fin da ieri, con i baltici e la Polonia favorevoli a un embargo sugli idrocarburi russi, con il primo ministro lettone, Arturs Krisjanis Karins, che ha esortato i colleghi a “smettere di importare energia russa per riportare Putin al tavolo dei negoziati. La von der Leyen suggerisce un piano per fare completamente a meno degli idrocarburi russi entro il 2027, ma non tutti sono convinti. Non emerge al momento unità neppure sull’altra proposta arrivata da Bruxelles di ridurre la dipendenza Ue dal petrolio russo di due terzi entro la fine dell’anno. “Dobbiamo sapere se la Russia utilizzerà l’arma del gas: dobbiamo essere pronti a tutti gli scenari”, ha anticipato Macron. Sul gas, reticenze da Germania e Italia, molto dipendenti ma ostile anche l’Ungheria di Viktor Orban. La discussione è comunque soltanto “strategica”, Macron ha già avvertito che per le decisioni in materia di energia se ne parlerà al vertice del 24 e 25 marzo e in materia di Difesa ad un consiglio straordinario a fine maggio.

Mentre in nottata è stato confermato che non c’è spazio per un’adesione rapida dell’Ucraina all’Unione europea, gli sguardi sono rivolti anche alla proposta di un Recovery Plan di guerra avanzata da Parigi, per il momento senza successo: l’olandese Mark Rutte e diversi paesi del nord Europa sono ostili, Germania, Danimarca e Finlandia sottolineano che il piano di rilancio e il bilancio comunitario offrirebbero ancora 500 miliardi di euro di disponibilità senza dover per forza attivare un nuovo strumento.



