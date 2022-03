Qui Washington, Biden attacca sul caro petrolio

Condividi l'articolo

Joe Biden si appresta a una mossa shock per combattere l’inflazione e riguadagnare consensi fra gli americani. Il presidente si avvia ad annunciare il rilascio di 1 milione di barili al giorno dalle riserve petrolifere nel tentativo di calmierare la corsa dei prezzi dell’energia innescata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Negli ultimi mesi l’amministrazione è già ricorsa in ben due occasioni alle riserve petrolifere nell’ambito di sforzi coordinati con gli alleati per calmierare la volata delle quotazioni del greggio e dell’energia. In novembre gli Stati Uniti hanno rilasciato 50 milioni di barili, in marzo altri 30 e ora potrebbero rilasciarne – secondo gli osservatori – fino a 180 milioni, la quota maggiore della storia. Il ricorso alle riserve petrolifere strategiche ha avuto finora effetti limitati: si tratta infatti di una misura che richiede tempo per far sentire i suoi effetti e, soprattutto, non è in grado di causare un drastico calo dei prezzi. Per Biden però l’inflazione è il maggiore problema di politica interna perché rischia di mettere in pericolo le elezioni di metà mandato, alle quali i democratici già si affacciano in difficoltà. Tutti i sondaggi indicano nel caro-vita la maggiore preoccupazione degli americani. Contro la fiammata dei prezzi la Fed ha aperto una stagione di rialzi dei tassi di interesse nonostante le incertezze della guerra. E ora il timore diffuso, e certificato da vari indicatori di Wall Street, è quello di una recessione.

