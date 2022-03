Qui Washington, Biden sente Macron-Scholz-Johnson

Condividi l'articolo

Il presidente Usa Joe Biden discuterà nelle prossime ore gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Boris Johnson. Sul tavolo ci sono le sanzioni sul petrolio russo, che Berlino ha già annunciato di non volere, e un incremento delle forniture di armi a Kiev, come chiesto da Londra. La telefonata, dalla Situation Room, si terrà alle 10.30 ora locale (le 16.30 in Italia). Intanto il New York Times rivela che Washington ha fornito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky apparecchiature di comunicazione crittografate che gli permettono anche di avere una linea diretta con il presidente Biden. Proprio con queste apparecchiature il leader ucraino è riuscito ad avere sabato notte il colloquio telefonico con il presidente americano.

Continua anche l’invio di uomini e armamenti nell’area da parte degli Usa e della Nato. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, attualmente in visita in Lituania, ha annunciato che gli Stati Uniti schiereranno ulteriori 400 soldati in Lituania. “Ulteriori 400 soldati della prima brigata corazzata arriveranno in Lituania nei prossimi giorni”, ha annunciato durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis. Con questo ulteriore dispiegamento, il contingente di truppe statunitensi in Lituania aumenterà a circa 1.000 unità. Blinken ha inoltre ribadito che Washington non vuole una no-flyzone per evitare un escalation e un allargamento del conflitto.

Secondo i media americani, in meno di una settimana sono state fornite a Kiev oltre 17 mila armi anti-tank, compresi i missili Javelin, tramite la frontiera con Polonia e Romania, scaricandole da giganteschi aerei cargo, tra cui un Antonov An-124 appartenente alle forze dell’Ucraina, che lo ha acquistato durante la Guerra Fredda, quando faceva parte dell’Urss. Ma l’assistenza militare americana si sviluppa anche sul fronte dei cyber attacchi.Mentre per il Pentagono, dall’inizio della sua invasione la Russia ha lanciato 600 missili. Secondo un alto funzionario della difesa Usa Mosca ha mobilitato circa il 95% delle sue forze in Ucraina.



