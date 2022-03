Qui Washington, nuove sanzioni contro élite russa

Condividi l'articolo

Il presidente Joe Biden – a Bruxelles per il vertice Nato, l’incontro del G7 e il Consiglio europeo sull’Ucraina – ha annunciato le attese nuove sanzioni contro oltre 300 parlamentari della Duma russa, aziende e altri oligarchi. Dagli Stati Uniti arriva anche lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina per 1 miliardo di dollari e l’annuncio, nelle prossime ore forse durante la tappa del presidente in Polonia, di un piano per accogliere circa 100.000 rifugiati ucraini. Nonostante l’ennesimo appello di Volodymyr Zelensky alla Nato, Washington continua a non voler inviare jet da combattimento a Kiev, mentre sta valutando la fornitura di altre apparecchiature, inclusi sistemi di difesa aerea.

Sono 328 i membri del parlamento russo colpiti dalle nuove misure americane. Nel mirino finiscono anche l’amministratore delegato di Sberbank e consigliere di Vladimir Putin Herman Gref, il miliardario Gennady Timchenko e le sue società e 17 membri del consiglio di amministrazione di Sovcombank. Sul fronte umanitario, gli Usa annunciano lo stanziamento di un pacchetto da 1 miliardo di nuovi aiuti che prevede “cibo, acqua potabile, stutture per accogliere sfollati, medicine e altre forme di assistenza” umanitaria. In più nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio che gli Stati Uniti sono pronti ad accogliere 100.000 profughi ucraini. Funzionari dell’amministrazione sottolineano che si darà la priorità a chi ha già la famiglia negli Usa e saranno utilizzate corsie preferenziali per ottenere lo status di rifugiati.

Infine l’aspetto militare. Gli Stati Uniti continuano ad essere contrari alla fornitura di jet da combattimento all’Ucraina ma Biden ha assicurato che continuerà a sostenere il governo di Kiev contro l’aggressione russa aggiungendo che gli Usa e gli alleati sono impegnati a trovare “ulteriori apparecchiature, inclusi sistemi di difesa aerea, per aiutare l’Ucraina”.



