Qui Washington: Usa condannano atrocità Bucha

Anche negli Usa tengono banco le atrocità a Bucha contro i civili, attribuiti all’ armata russa. “Quelle immagini sono un pugno allo stomaco”, ha reagito il capo della diplomazia americana Antony Blinken in una intervista alla Cnn, ribadendo che gli Usa stanno contribuendo a documentare eventuali “crimini di guerra” presso le istituzioni internazionali, senza però dire se li considera “crimini contro l’umanità” o “genocidio”. “E’ la realtà che si verifica ogni giorno, mentre la brutalità della Russia contro l’Ucraina prosegue”. Quelle di Bucha sono violenze “orribili”, una “brutalità inedita in Europa da decenni”, gli ha fatto eco sulla stessa emittente il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “E’ assolutamente inaccettabile che dei civili siano preso come obiettivo e uccisi”, ha aggiunto. Il segretario generale della Nato non si è sbilanciato però nè sul tipo di armamenti forniti a Kiev nè sull’ipotesi che la Finlandia entri nell’Alleanza.

Sia Blinken che Stoltenberg hanno messo in guardia contro la partenza delle truppe russe da alcune zone dell’Ucraina. “Hanno ancora la capacità di seminare la morte e la distruzione in modo massiccio, compresi luoghi come Kiev, con bombardamenti aerei e missili”, ha ammonito Blinken alla Nbc. “Non dobbiamo essere troppo ottimisti”, ha suggerito Stoltenberg perchè “temiamo un potenziale aumento degli attacchi, in particolate nel sud e nell’est. Non è un vero ritiro, è più un adattamento della loro strategia”. Per il segretario di stato Usa comunque l’invasione dell’Ucraina è stata “in rovescio spettacolare per la Russia”: “avevano tre obiettivi all’inizio: il primo era di assoggettare l’Ucraina e toglierle la sua sovranità e indipendenza, il secondo era affermare la potenza russa e il terzo dividere l’Occidente e la Nato. Su questi tre fronti hanno già perso”.

“Stiamo facendo di tutto per sostenere l’Ucraina”, in particolare con le armi, ha proseguito, convinto che questo “darà peso a Kiev nel tavolo negoziale”. Ma Blinken non ha confermato se Washington potrà avere un ruolo ufficiale di “garante” della sicurezza di quel Paese.

Intanto il Wall Street Journal ha rivelato che il capo della Cia William Burns fece un viaggio top secret a Kiev a metà gennaio incontrando il presidente Volodymyr Zelensy e rivelandogli informazioni cruciali per sventare l’attacco russo, compreso un blitz all’aeroporto a nord della capitale per far sbarcare i paracadutisti, prendere Kiev e decapitare il governo.

