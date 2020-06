Quindicenne denuncia di essere stata violentata in centro a Perugia

Una quindicenne ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava nel centro storico di Perugia. E’ ora ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni e per ricostruire quanto successo sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La notizia è riportata dai giornali locali.La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza nel cuore del centro storico perugino. Condotta in ospedale ai medici – emerge dalla ricostruzione dei quotidiani – ha riferito la violenza ed è stato quindi attivato il percorso protetto del ‘codice rosa’ con l’intervento dei carabinieri. Sentita dai militari la quindicenne avrebbe già indicato il nome del suo presunto aggressore che sarebbe di poco più grande di lei. Con lui – scrive la Nazione – avrebbe prima bevuto qualcosa e poi fatto una breve passeggiata in centro. Quanto successo poi è ancora al vaglio del personale dell’Arma. Gli accertamenti hanno intanto confermato che la ragazza conosceva il suo presunto aggressore. Non è però ancora chiaro quali fossero i rapporti tra i due.

