Quintuplicati in 20 anni i libri italiani tradotti all’estero

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Crescita esponenziale per i libri

italiani tradotti all’estero: in circa 20 anni si è

quintuplicata la vendita dei diritti di traduzione. Delle

politiche per l’internazionalizzazione dell’editoria italiana si

parlerà al Salone Internazionale del Libro di Torino, il 21

maggio alle 13.45 in Sala Lisbona, nell’incontro “Libri italiani

fantastici e come esportarli: le strategie della Farnesina con

l’Associazione Italiana Editori e il Centro per il libro e la

lettura”.

Con la moderazione del giornalista Lorenzo Cresci si

confronteranno Simona Battiloro, capo dell’Ufficio competente

del Maeci, Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il

libro e la lettura e Fabio Del Giudice, direttore di Aie.

Nel 2001 l’Italia vendeva all’estero i diritti di traduzione

di 1.800 titoli, pari al 4% delle opere pubblicate. Nel 2020

questa percentuale è salita al 12% per un totale di 8.586

titoli. Cosa c’è dietro questa crescita? La chiave del successo

del libro italiano nel mondo è, senza dubbio, il forte impegno

per l’internazionalizzazione portato avanti dalle case editrici.

Un impegno costantemente sostenuto e alimentato dalle politiche

pubbliche condotte dal ministero degli Esteri e dal ministero

della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura,

in stretto coordinamento con l’Associazione Italiana

Editori-Aie.

Nel 2022 il Maeci, attraverso la neo-istituita direzione

generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, e il Centro per

il libro danno nuovo slancio alle proprie attività a sostegno

dell’editoria italiano nel mondo. Non solo mobilitando quasi 1,5

milioni di euro in favore delle traduzioni, attraverso i 635.000

euro del bando Maeci e gli 800.000 euro di due distinti bandi

del Centro per il libro e la lettura. Ma anche, e soprattutto,

allestendo un ampio ventaglio di strumenti, nel quadro di

strategie a 360 gradi per l’internazionalizzazione del nostro

comparto editoriale. Nei prossimi anni l’Italia sarà ospite

d’onore in diverse Fiere internazionali del libro: occasioni

importanti che Maeci e Centro per il libro e la lettura, in

coordinamento con Aie, sono determinati a cogliere per

rafforzare ulteriormente la presenza del libro italiano nel

mondo. (ANSA).



