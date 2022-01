Quirinale: Bonaccini, scelta Mattarella è un bene per paese

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 29 GEN – “A fronte di una situazione di

emergenza e di una politica che fatica a riportare nella

fisiologia questi passaggi cruciali credo che questa scelta sia

un bene per il Paese”. Lo sostiene Stefano Bonaccini che,

insieme agli altri presidenti di Regione, è salito al Quirinale

per chiedere a Mattarella di accettare in secondo mandato.

“Personalmente – ha detto – sarò onorato di votare per la

seconda volta il presidente Mattarella alla carica più alta

dello Stato, e di farlo in rappresentanza

dell’Emilia-Emilia-Romagna. Grazie Presidente, l’Italia è con

lei”.

Bonaccini promuove a pieni voti anche il segretario del Pd

Enrico Letta: “Ho apprezzato – dice – che Enrico Letta e il Pd

in questi giorni abbiano sempre messo davanti l’interesse

dell’Italia e delle sue istituzioni”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte