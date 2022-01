Quirinale: Fraccaro,a Salvini ho detto di parlare con Conte

Condividi l'articolo

“In merito ad alcune ricostruzioni fantasiose riguardo il mio incontro con Matteo Salvini, vorrei chiarire che non si è parlato di numeri né di voti per le prossime elezioni del Presidente della Repubblica.” Lo dichiara in una nota il deputato del M5S Riccardo Fraccaro. “La conversazione – prosegue – ha riguardato alcune ipotesi relative al Quirinale, rispetto alle quali ho consigliato a Salvini di aprire un dialogo con il Presidente Conte. Era ed è chiaro che ogni decisione in merito a tutte le ipotesi resta in mano a Giuseppe Conte, che con la sua scelta può determinare il futuro presidente della Repubblica”, conclude l’ex ministro.



