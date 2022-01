Quirinale: in Aula 200 persone massima capienza. Per giuramento tutti in Aula solo con tampone

Condividi l'articolo

Solo 200 parlamentari potranno accedere contemporaneamente in Aula a Montecitorio durante le votazioni per il presidente della Repubblica. Ciascun gruppo parlamentare deciderà chi resterà in proporzione alla sua consistenza. Nelle tribune invece potranno accedere 106 grandi elettori senza contingentamento per gruppo.

Per la votazione del presidente della Repubblica nell’Aula di Montecitorio saranno allestiti quattro “catafalchi”, gli stessi utilizzati solitamente per le votazioni segrete per schede, ma dotati di accorgimenti particolari anti Covid. Dovrebbe trattarsi di una luce ultravioletta.

Alla cerimonia del giuramento del nuovo presidente della Repubblica saranno ammessi tutti i grandi elettori utilizzando tutti i posti disponibili nell’Aula si Montecitorio, purché abbiano fatto un tampone la mattina stessa del giuramento. E’ stato deciso, a quanto apprende l’ANSA, nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio i cui lavori sono in corso.

