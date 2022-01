Quirinale: Letta, da Pd grande capacità giocare di squadra

Condividi l'articolo

Il segretario del Pd Enrico Letta alle 16.15 terrà una conferenza nell’auletta dei gruppi, alla Camera dei deputati.

“Per quanto ci riguarda la capacità di giocare di squadra è la ragione vera del successo. Non c’è individualismo, non c’è personalismo”, ha detto il segretario all’assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera.

“Tutti i passaggi politici hanno dimostrato, nel momento più difficile in assoluto, che il campo largo esiste grazie al nostro lavoro. Siamo riusciti a tenere tutti attorno”, ha aggiunto Letta

