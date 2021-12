Quirinale: Salvini, vertice del centrodestra possibile prima di Natale

Condividi l'articolo

Il vertice per discutere dell’elezione del capo dello Stato prima di Natale “a me sembra possibile. Chiederò agli amici del centrodestra di trovarci già questa settimana”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine del brindisi di Natale a Milano con sostenitori e militanti, escludendo un rinvio dell’incontro a gennaio.

“Draghi sta lavorando bene e sarebbe bene che continuasse a lavorare per il nostro Paese, senza mettere in discussione tutto quanto”, ha aggiunto Salvini.

“Dubito che un vertice ci possa essere prima di Natale per via degli impegni parlamentari, ma non lo escludo. Di sicuro per Fratelli d’Italia non ci sono problemi a incontrarsi per parlare delle elezioni del capo dello Stato. Speriamo che sia utile: siamo tutti concordi sull’opzione di Silvio Berlusconi ma si va alla cieca, nel senso che ci auguriamo la sua vittoria ma se così non fosse, dovremmo immaginare ipotesi B e C ed essere tutti d’accordo. Ma quest’ultime sono ipotesi ancora premature”. A dirlo è Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia interpellato dall’Ansa a proposito del vertice di centrodestra sul Quirinale.



