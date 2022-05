‘Quo vadis rider’, libro sulla lotta sindacale dei fattorini

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 MAG – MARIA MATILDE BIDETTI, CARLO DE

MARCHIS GÓMEZ E SERGIO VACIRCA, ‘QUO VADIS RIDER. LA LOTTA UMANA

E SINDACALE DEI CICLOFATTORINI’ (FUTURA EDITRICE, PP. 233, 18,00

EURO)

Dalla lotta umana a quella sindacale, ‘Quo vadis rider’ è il

libro inchiesta dedicato ai rider e alle loro battaglie per la

dignità. Nato quasi per caso per raccontare la fortunata

esperienza di politica giudiziaria portata avanti dalle tre

categorie della Cgil impegnate da sempre a fianco dei rider

nella loro lotta – si legge nel libro con prefazione scritta

dalla segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti e

introduzione a cura di Filippo Ceccarelli – ‘Quo vadis Rider’,

racconta gli episodi di cronaca giudiziaria, l’impatto delle

iniziative del sindacato sulla comprensione della gig economy,

il servizio pubblico svolto durante i mesi della pandemia e i

problemi quotidiani che i lavoratori incontrano nella vita

quotidiana. Fra sentenze e contratti, orizzonti mediatici e

testimonianze in carne e ossa, il libro ha tra gli obiettivi

quello di suscitare una presa di coscienza, individuale e

collettiva, su cosa è diventato e rischia di diventare il lavoro

dei ciclofattorini. Così come dimostra e sintetizza l’inserto

fotografico di Luciano Del Castillo sulle condizioni lavorative

dei rider: prima corridori infaticabili, in bici o in

monopattino, dopo persone esauste, sedute o distese su panchine

o gradini di fortuna. “Molta strada è stata percorsa dai

rider dal momento in cui è nata l’idea di questo libro. Molta

ancora dovrà essere percorsa – si legge tra le pagine – prima

di dare piena dignità a questi lavoratori che rappresentano

l’avanguardia di nuovi modelli nati dal capitalismo digitale”.

(ANSA).



