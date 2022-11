Condividi l'articolo

Le quotazioni del gas naturale europeo oscillano, tra le temperature che si abbassano e fanno temere un aumento della domanda e le attese per le decisioni politiche sulle misure per alleviare gli effetti della crisi energetica. Dopo il rally di ieri e l’avvio in rialzo il Ttf ad Aasterdam cambia rotta e scende dell’1,25% a 128 euro al megawattora.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte