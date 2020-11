Rabbia Messi,’stanco di essere sempre il problema di tutto’

(ANSA) – BARCELLONA, 18 NOV – In silenzio dallo scorso,

quando annunciò che aveva deciso (controvoglia) di rimanere un

altro anno a Barcellona, Lionel Messi si è sfogato oggi dopo

essere sbarcato dal suo aereo privato a Barcellona, dove è

rientrato reduce da Lima dove aveva giocato con la nazionale

dell’Argentina.

Ad attenderlo, oltre a un folto gruppo di giornalisti e di

tifosi, un agente del Fisco spagnolo, che gli ha imposto di

pagare alcune tasse doganali. Visibilmente irritato, il

fuoriclasse del club blaugrana si è poi sfogato rispodendo a chi

gli chiedeva di rispondere ai commenti fatti da Eric Olhats, ex

agente di Antoine Griezmann, suo compagno che al Barcellona ha

avuto qualche problema d’inserimento, secondo l’ex procuratore

per via del potere che Leo avrebbe in seno alla sua squadra,

dove “controlla tutto, è una specie di monarca e non ha visto di

buon occhio l’arrivo di Antoine”.

“Sono stanco di essere sempre io il problema di tutto nel

club”, il commento di Messi che ha fatto capire di non essere

felice a Barcellona anche se ha deciso di rimanere fino alla

scadenza del contratto (giugno 2021) e nonostante le dimissioni

del presidente Josep Maria Bartomeu, con il quale i rapporti non

erano più buoni. “E oltretutto – ha aggiunto -, dopo 15 ore di

volo trovo qui uno del Fisco che mi ha fatto un accertamento.

Roba da matti”. Messi è poi salito sulla vettura guidata dalla

moglie Antonella e ha lasciato lo scalo di El Prat. Ma le sue

parole, e il modo in cui le ha detto, fanno capire che quella in

corso potrebbe davvero essere la sua ultima annata nel

Barcellona. (ANSA).



