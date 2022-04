Ragazza 15 anni denuncia,stuprata da branco durante festa a Roma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 APR – Gli agenti della Squadra Mobile di

Roma sono al lavoro in relazione ad un presunto stupro di gruppo

ai danni di una quindicenne avvenuto il giorno di Pasquetta nel

corso di una festa in un appartamento nella zona della

Farnesina, area nord della Capitale. La ragazzina di sarebbe

confidata con i genitori su quanto avvenuto nel corso della

festa e il 19 aprile è andata, assieme alla madre e al padre, al

Pronto soccorso dell’ospedale San Pietro per farsi refertare.

Gli investigatori, che hanno inviato una prima informativa alla

Procura dei minori, stanno cercando di ricostruire quanto

avvenuto nell’appartamento. La giovane ha raccontato che tutto

sarebbe iniziato come un gioco per poi degenerare con un gruppo

di coetanei che l’avrebbe aggredita fisicamente. Al vaglio degli

investigatori ci sarebbero sette-otto giovani che erano presenti

alla festa. (ANSA).



