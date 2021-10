Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 30 OTT – Una ragazza milanese di 19 anni è

morta in Grecia mentre era in vacanza con il fidanzato. Da

quanto si apprende, la coppia viaggiava su un quod che si è

ribaltato. La ragazza è morta sul colpo mentre il fidanzato è

ricoverato in ospedale e ricorderebbe poco dell’incidente.

(ANSA).



