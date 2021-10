Ragazza scomparsa in vacanza in Usa ‘e’ stata strangolata’

Condividi l'articolo









La 22/enne Gabby Petito e’ stata strangolata, probabilmente 3-4 settimane prima che il suo corpo fosse ritrovato: lo ha reso noto il medico legale Brent Blue, mentre l’Fbi sta ancora cercando il suo fidanzato Brian Laudrie, tornato senza di lei dopo una lunga vacanza in camper nei parchi americani. L’Fbi ha spiccato un mandato di arresto per Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la ragazza scomparsa e trovata morta in Wyoming. Laundrie e’ sparito da giorni e le ricerche continuano ma finora senza risultato.



