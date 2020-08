Ragazzina scomparsa nel Modenese, ricerche dei Cc

(ANSA) – MODENA, 15 AGO – I carabinieri di Carpi (Modena)

hanno attivato le ricerche per una ragazza minorenne di origine

marocchina, Fadila, residente a Soliera insieme alla famiglia.

Questa mattina la giovane si è allontanata da casa non facendovi

più ritorno. Fadila, di cui i militari hanno diffuso una foto, è

alta un metro e 65 ed è di normale corporatura. Non è noto come

sia vestita e non possiede cellulare, soldi e documenti. I

carabinieri invitano chiunque abbia informazioni utili a

contattare il Comando di Carpi allo 05962276 o al 112. (ANSA).



