Ragazzino muore in casa dopo incontro boxe con amici

Un ragazzino di 15 anni è morto ieri sera dopo avere giocato alla boxe con alcuni amici in casa di uno di loro, a Genova. Il ragazzino, cardiopatico, si è accasciato davanti agli altri ragazzi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che hanno escluso l’uso di stupefacenti o alcol. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per capire le cause del decesso.

Al momento della tragedia in casa c’erano 15 ragazzini che avevano deciso di trascorrere il sabato sera insieme. Durante la serata hanno iniziato dei mini-incontri di boxe usando dei guantoni che erano in casa. Poco minuti dopo la fine del suo match, il ragazzino si è accasciato a terra perdendo i sensi.

Gli amici sono stati sentiti, alla presenza dei rispettivi genitori, per tutta la notte dai carabinieri del nucleo operativo e investigativo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La procura dei minori ha disposto l’autopsia per ricostruire quanto è successo.

